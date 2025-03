video suggerito

Controlli sul lungomare: 250 chili di cibo sequestrato a ristorante, chiuso laboratorio Operazione dei carabinieri e dell’Asl tra Posillipo e Mergellina; in via Caracciolo ispezionati tre ristoranti, rilevata la presenza di un lavoratore in nero. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Laboratorio chiuso, 250 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione sequestrati: si chiude così il controllo dei carabinieri in un ristorante sul lungomare di Napoli, nell'ambito di un servizio svolto tra i quartieri di Posillipo e Mergellina che ha riguardato numerose attività commerciali ed è stato improntato sulle verifiche igienico-sanitarie e amministrative.

In campo i carabinieri della Compagnia di Bagnoli, col supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale dell'Asl di Napoli; in particolare le verifiche hanno interessato le attività di ristorazione. In una di queste, in via Caracciolo, i militari hanno appurato che c'erano gli oltre due quintali di cibo che è risultato essere in cattivo stato di conservazione, quindi potenzialmente nocivo per chi lo avrebbe consumato; contestualmente al sequestro è stata disposta la sospensione dell'attività di laboratorio. Complessivamente in via Caracciolo sono stati ispezionati tre ristoranti, sono state elevate sanzioni per 2.500 euro in totale ed è stata rilevata la presenza di un lavoratore in nero, la cui posizione amministrativa è ora al vaglio.

Una osteria è sata sanzionata per 2mila euro e sono state impartite prescrizioni e sequestrata strumentazione non conforme alle norme sanitarie. Durante i controlli stradali connessi al servizio, sono state elevate 8 sanzioni per oltre 12mila euro e sequestrati amministrativamente 2 veicoli. Complessivamente sono state identificate 41 persone.