Macelleria abusiva al Vasto vendeva carne avariata in locali sporchi. Sequestrati 300 kg di alimenti Scoperta dalla Polizia Locale una macelleria abusiva in via Torino, nei pressi di piazza Garibaldi. Sequestrati alimenti e attività, multe per oltre 12mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Scoperta al Rione Vasto di Napoli una macelleria abusiva: vendeva carne avariata e in pessime condizioni igienico sanitarie. Il tutto senza licenza. Il blitz ha visto coinvolti gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa IAES, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, e gli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro. L'attività commerciale illegale si trovava in via Torino, una strada nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi. All'interno sono stati trovati vari pezzi di carne di maiale e bovino conservati in pessime condizioni sanitarie. Le interiora erano conservate in secchi sporchi sul pavimento. Gli agenti hanno rilevato che i locali erano luridi.

Denunciato il macellaio, multe per 12mila euro

A quel punto, la polizia locale e l'Asl non hanno potuto fare altro che intervenire con urgenza. Sono stati apposti i sigilli all'attività commerciale illegale, mentre oltre 300 kg di carne sono stati sequestrati. Denunciato il macellaio che si trovava all'interno dei locali al momento dell'ispezione. Sono state elevate, inoltre, multe per circa 12.250 euro, dei quali 8.250 euro dalla Polizia Locale e 4mila euro dall'Asl. L'operazione, come detto, è stata condotta dagli agenti dell'Unità Operativa I.A.E.S. (Polizia Giudiziaria), insieme al personale dell’ASN NA 1, hanno individuato in via Torino una macelleria abusiva condotta da un cittadino senegalese.

È stata accertata la presenza di circa 3 quintali di carne priva di bollinatura sanitaria e detenuta in pessime condizioni igienico sanitarie. La macelleria è stata posta sotto sequestro così come la carne e l'uomo è stato deferito all’AG oltre a ricevere una sanzione amministrativa di euro 12.500.