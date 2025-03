video suggerito

Casa di riposo sporca e abusiva a Chiaia: scatta il sequestro, anziani affidati a strutture idonee Polizia e Asl hanno scoperto una casa di riposo abusiva alla Riviera di Chiaia, sul Lungomare di Napoli: struttura sequestrata e titolare denunciato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non soltanto sporco e igiene precaria, ma anche l'assenza di autorizzazioni: una casa di riposo per anziani abusiva è stata scoperta in piazza della Repubblica, alla Riviera di Chiaia, a due passi dal Lungomare di Napoli. Nell'ambito di controlli specifici, nella mattinata di ieri, lunedì 24 marzo, gli agenti del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato, unitamente a personale del Dipartimento Prevenzione Collettiva dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno ispezionato la casa di riposo che, come detto, sorgeva in piazza della Repubblica, riscontrando numerose carenze strutturali e igienico-sanitarie.

Nella fattispecie, oltre alle carenze igieniche riscontrate nei locali, i poliziotti e il personale Asl hanno rilevato l'assenza dell'autorizzazione sanitaria specifica, oltre a numerose difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria originale esibita all'atto del controllo. Pertanto, al termine delle operazioni, gli agenti hanno proceduto all'immediata chiusura dell'attività; il titolare è stato inoltre deferito alla competente Autorità Giudiziaria per l'omessa comunicazione dell'avvenuta ospitalità. Infine, gli anziani ospitati nella struttura sono stati affidati a strutture idonee.