Sequestrate 2.5 tonnellate di vongole a Castellammare, spacciate per granchio blu per evitare i controlli Controlli su tracciabilità e conservazione dei prodotti ittici tra Castellammare di Stabia (Napoli) e aree limitrofe; in un veicolo rinvenute oltre due tonnellate di lupini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

La provenienza, il sistema di pesca, quello di conservazione: tutti elementi che concorrono a ricostruire la "storia" di un prodotto ittico, per garantire che il consumatore si trovi in tavola un alimento controllato e sicuro. E tutti elementi che mancavano nel caso del carico di vongole intercettato dalla Capitaneria di Porto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nascosto in contenitori con la scritta "granchio blu": ben due tonnellate e mezza di molluschi che presto sarebbero finite nei negozi e che adesso, invece, sono destinate alla distruzione.

Il controllo è scattato nella notte scorsa, effettuato dal personale militare del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di porto stabiese sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli; obiettivo, il contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale di prodotti ittici. L'operazione, iniziata nella tarda serata di ieri, 29 aprile, ha visto in campo una decina di militari, che hanno effettuati verifiche e ispezioni a Castellammare di Stabia e nei comuni limitrofi per controllare la tracciabilità degli alimenti.

All'interno di un veicolo c'erano 2.5 tonnellate di "vongola lupino", nome scientifico "chamelea gallina", quelle che comunemente viene chiamata soltanto "lupino"; a corredo, nessun tipo di documento: impossibile ricostruire la provenienza, la zona di pesca, l'attrezzo o il motopesca utilizzato. Per aggirare i controlli, i molluschi erano stati nascosti in scatole di polistirolo con la scritta "granchio blu". Il conducente del veicolo è stato sanzionato per 1.500 euro per la detenzione del prodotto ittico non tracciato, il carico è stato sottoposto a sequestro.