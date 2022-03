Sequestrata una discoteca abusiva in via Campana a Pozzuoli: dentro c’erano 200 persone Chiusa una discoteca abusiva a Pozzuoli, su via Campana: all’interno circa 200 persone. Poco lontano una sala scommesse con allaccio abusivo alla rete elettrica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una discoteca abusiva è stata sequestrata la scorsa notte dai carabinieri della stazione di Pozzuoli: il locale era infatti sprovvisto di tutte le autorizzazioni necessarie, ma ciò nonostante all'interno vi erano circa duecento clienti che stavano ballando. Denunciato il titolare della discoteca, un imprenditore puteolano, che deve ora rispondere dei reati di spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento: rischia una condanna fino a sei mesi di reclusione ed una multa salata.

I controlli alla movida del fine settimana

I controlli sono partiti come consuetudine nel fine settimana, nell'ambito dei controlli della movida. Su via Campana, i carabinieri di Pozzuoli hanno controllato un noto locale del posto, scoprendo che al suo interno fosse stata organizzata una serata di ballo con circa 200 clienti presenti in quel momento. Il tutto senza autorizzazioni e dunque abusivamente. A quel punto è scattato il sequestro preventivo del locale e la denuncia a piede libero dell'imprenditore titolare della discoteca.

Scoperto anche un centro scommesso allacciato abusivamente alla rete elettrica

Negli altri controlli, scoperto anche un centro scommesse su via Roma che era allacciato abusivamente alla rete elettrica. I carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti assieme a personale dell'Enel, scoprendo che l'allaccio era stato fatto in maniera fraudolenta, manomettendo il contatore dell'energia elettrica. Il danno quantificato è di circa 10mila euro, ed ora il titolare del centro scommesse è stato denunciato a piede libero per furto di energia elettrica, e dovrà risarcire anche l'azienda della cifra rubata nel corso del tempo.