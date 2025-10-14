Sequestrata l’Academy di Ciro Immobile a Torre del Greco: centro sportivo abusivo

Il calciatore Ciro Immobile all’inaugurazione della Academy

È stata sequestrata la "Immobile Academy" di Torre del Greco (Napoli): il centro sportivo, intitolato all'attaccante Ciro Immobile e da lui inaugurato a marzo, è risultato abusivo. Il decreto di sequestro, emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dai carabinieri oggi, 14 ottobre. Gli inquirenti contestano l'assenza di autorizzazione edilizia, la gestione illecita di rifiuti pericolosi e la trasformazione di un'area di bosco in parcheggio. Nel registro degli indagati ci sono sei persone, tra cui parenti del popolare calciatore ora in forze al Bologna.

Sequestrato centro sportivo inaugurato da Ciro Immobile

Il complesso sportivo "Immobile Academy – centro sportivo parlati" era stato inaugurato nel marzo scorso, nei luoghi in cui aveva mosso i primi passi da calciatore l'attaccante ex Lazio e della Nazionale italiana. L'accusa per gli indagati (tra cui non risulta Ciro Immobile, che non figura tra i proprietari) è di avere realizzato delle opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi" e "per alcune particelle catastali" di avere proceduto "ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione" di uno strato di asfalto.

L'indagine per verificare gli abusi edilizi

L'indagine, svolta dai carabinieri e dalla Polizia Municipale, è partita lo scorso aprile, dopo un sopralluogo effettuato per verificare lo stato dei luoghi. Proprio quei controlli, dice in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso, hanno consentito di appurare che gli indagati "intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree". Il sequestro è stato emesso per evitare un "aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico".