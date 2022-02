Sequestrano una donna e la violentano per un giorno intero: arrestati due uomini nel Beneventano Gli arresti sono scattati dopo una indagine scaturita dalla denuncia della vittima, una donna di 47 anni: in manette sono finiti un 61enne e un 57enne.

A cura di Valerio Papadia

Sequestrata in una stanza per un giorno interno e violentata da due uomini: questo l'inferno attraversato da una donna di 47 anni di Dugenta, nella provincia di Benevento. Nel pomeriggio di oggi, però, al termine di un'articolata attività di indagine, i carabinieri hanno arrestato quelli che sarebbero i suoi aguzzini: come disposto dal gip di Benevento, un uomo di 61 anni è finito in carcere con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale, mentre un uomo di 57 anni, suo complice, è finito agli arresti domiciliari, accusato di concorso in violenza sessuale insieme al 61enne.

La donna aveva rifiutato le avances di uno dei due aguzzini

Le indagini dei militari dell'Arma e dei magistrati della Procura di Benevento sono scattate quando la 47enne, nel settembre del 2021, si è presentata ai carabinieri della stazione di Dugenta e ha denunciato la violenza sessuale a cui l'hanno costretta i suoi due aguzzini. Secondo quanto raccontato dalla donna ai militari, gli abusi sarebbero scattati quando lei ha rifiutato le avances del 61enne: a quel punto l'uomo l'ha costretta, con la forza, a salire sulla propria automobile e l'ha portata nella sua abitazione, segregandola e impedendole di chiedere aiuto; a quel punto ha abusato sessualmente di lei.

Successivamente, è arrivato nell'abitazione anche il 57enne che, entrato nella stanza dove si trovava la donna, l'ha costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Soltanto a tarda serata, dopo quasi un giorno intero, i due aguzzini hanno accompagnato la 47enne da un suo conoscente. L'attività investigativa, condotta attraverso l'ascolto di persone informate sui fatti e tramite il riconoscimento fotografico dei due responsabili, ha permesso agli inquirenti di acquisire indizi di colpevolezza a carico dei due uomini, per i quali sono scattate le misure cautelari.