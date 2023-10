Sequestra la moglie e la rinchiude in un garage, poi scappa con il figlio di 9 anni Ha chiuso la moglie in un garage di una villetta abbandonate, poi è scappato con il figlio di 9 anni: la donna è riuscita a scappare, il piccolo trovato a casa dei nonni. L’uomo, intanto, è irreperibile: i carabinieri lo cercano ovunque, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha sequestrato la moglie, con la quale è in corso di separazione, poi ha preso il figlio di 9 anni ed è scappato. Al momento, l'uomo è ricercato: è stata la moglie, liberatasi dalla sua "prigione", a lanciare l'allarme e chiamare i carabinieri. Il bimbo sta bene: è stato trovato dai nonni, dove il padre lo aveva lasciato prima di scappare. Una vicenda che è accaduta a Maddaloni, nel Casertano, e che non si è ancora concluso: l'uomo infatti è riuscito a far perdere le proprie tracce, ed è attualmente ricercato dai militari dell'Arma.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre, quando la donna stava andando a lavoro e si trovava in auto assieme ad un collega e al figlio di 9 anni su via Libertà, a Maddaloni. Secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti, il marito dal quale si sta separando è arrivato e l'ha tirata fuori dall'automobile con la forza, costringendola a salire sulla sua vettura assieme al figlio, per poi portarla in una villetta disabitata in via Libertà. Qui, picchiata e minacciata di morte, sarebbe quindi stata rinchiusa nel garage, mentre l'uomo si è allontanato con il figlio, dicendole che sarebbe tornato per ucciderla.

La donna, dopo alcune ore, è riuscita a scappare rompendo un vetro, restando anche leggermente ferita, quindi si è fatta prestare un cellulare da un passante per chiamare i carabinieri. Raggiunta e medicata, i militari dell'Arma sono riusciti intanto a rintracciare il figlio, che si trovava presso casa dei nonni dove il padre l'aveva portato prima di scappare. Madre e figlio sono stati quindi collocati in una struttura antiviolenza, mentre ora è caccia all'uomo: i carabinieri, a seguito della denuncia della moglie, lo stanno cercando ovunque. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona.