Senza biglietto, minaccia addetti e poliziotti con una bottiglia rotta nella stazione di Napoli Centrale

Un 26enne è stato arrestato nella stazione di piazza Garibaldi, a Napoli: ha minacciato gli addetti di Ferrovie dello Stato e gli agenti perché gli facessero oltrepassare i varchi senza biglietto.

Si era presentato al varco senza biglietto e, quando ha capito che gli addetti non gli avrebbero fatto superare i varchi, ha tirato fuori una bottiglia rotta e li ha minacciati. È successo nella stazione di Napoli Centrale, in piazza Garibaldi, protagonista un 26enne napoletano che è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria; bloccato dopo una colluttazione, è stato trovato in possesso di un coltello; l'uomo dovrà rispondere di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, 13 ottobre. Gli agenti della Polfer erano in pattugliamento all'interno del del plesso ferroviario quando hanno notato il 26enne che inveiva contro il personale di Ferrovie dello Stato brandendo la bottiglia rotta. Pretendeva che gli consentissero di oltrepassare i varchi nonostante non avesse il biglietto. I poliziotti sono quindi intervenuti ma l'uomo non si è calmato nemmeno alla loro vista.

Anzi, ha continuato a minacciare prendendosela anche con gli agenti e, quando hanno tentato di fermarlo, ne è nata una colluttazione; alla fine è stato bloccato e perquisito e nelle sue tasche è stato trovato il coltello pieghevole, con lama aperta e pronto all'uso. Il 26enne è stato identificato e dagli accertamenti sulle generalità sono emersi precedenti di polizia anche specifici.