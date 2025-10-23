Sembrano penne ma sono pistole: le armi in casa di un 27enne insieme a droga e munizioni

Un 27enne è stato arrestato nel Salernitano: in casa, oltre ad armi, munizioni e cocaina, aveva anche due penne-pistola, in grado di espellere proiettili veri.

Una delle penne–pistola sequestrate dai carabinieri

I carabinieri le hanno notate nel corso di una perquisizione in cui avevano già trovato armi e munizioni. All'apparenza semplici penne di metallo ma è bastato smontarle per scoprire che nascondevano altro: un meccanismo a molla capace di sparare proiettili veri. Le penne-pistola, perfettamente camuffate e funzionanti anche come penne, sono state trovate nell'abitazione di un 27enne della provincia di Salerno, a cui i carabinieri della stazione di Palma Campania (Napoli) erano arrivati nell'ambito di indagini su armi e droga.

I militari hanno perquisito l'appartamento in cui vive il giovane, già noto alle forze dell'ordine, e hanno trovato un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica, insieme a 5 proiettili veri e a 47 munizioni a salve. Poi la loro attenzione è stata attirata dalla scatola rossa sul comodino con dentro quelle che apparentemente erano due innocue penne. Si trattava, in realtà, di una calibro 22 e di una calibro 6,35 X 16SR, con la camera per l'alloggio dei proiettili nel fusto; i meccanismi erano rudimentali, si poteva esplodere un singolo colpo, ma erano in grado di uccidere.

Non è la prima volta che i carabinieri si trovano tra le mani oggetti del genere: se la "penna pistola" non è più, ormai, una novità, i militari hanno rinvenuto anche meccanismi simili mascherati da portachiavi, con due piccole canne per espellere, alla pressione di un bottone, altrettanti proiettili. Durante la perquisizione sono stati trovati anche 26.6 grammi di cocaina, suddivisa in tre involucri, e un bilancino di precisione, tutto finito sotto sequestro insieme alle armi e alle munizioni. Il 27enne, arrestato per detenzione illegale di armi e stupefacenti, è stato trasferito in carcere.