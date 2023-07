Scuole dell’infanzia e asili nido comunali a Napoli: Circoli didattici da 25 a 10 dopo la riforma Il Comune vara la riorganizzazione della scuola d’infanzia per i bimbi fino a 6 anni. Cisl: “Ok a scorrimento graduatorie maestre”. Cgil: “Va definito anche il Coordinatore pedagogico”

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte la riforma di asili nido e scuole d’infanzia comunali a Napoli, che accolgono i bimbi da 0 a 6 anni. I Circoli Didattici saranno ridotti e accorpati da 25 a 10, andando a corrispondere al territorio delle dieci Municipalità, così come recentemente avvenuto per le Unità Operative della Polizia Locale. In ogni Municipalità ci sarà un funzionario coordinatore che sovrintenderà alle attività di 26 Istruttori Direttivi Scolastici, reclutati tra i 30 neo-assunti con il concorsone 2022 del Comune di Napoli, che saranno a capo delle attività dei plessi che verranno loro affidati oltre che la gestione quotidiana del circolo e degli eventuali nidi contigui.

Tra le ipotesi c’è quella di costituire dei poli per l'infanzia. Altri 2 istruttori direttivi saranno al Servizio Centrale per garantire un coordinamento di tutte le Municipalità. Mentre gli ultimi due sono assegnati temporaneamente al Servizio Centrale perché in stato di gravidanza. L'assegnazione avverrà, dando priorità di scelta, secondo una graduatoria unica per titoli e anzianità di servizio.

I Circoli Didattici accorpati da 25 a 10

La riforma dei Circoli Didattici è stata presentata ieri pomeriggio in un incontro al Comune con l’assessore alla Scuola, Maura Striano, i dirigenti del settore educativo e i sindacati. L’Amministrazione ha spiegato che intende intervenire sugli attuali S.G.A.T. municipali, individuando e predisponendo un Funzionario Amministrativo in posizione organizzativa con responsabilità esclusiva del settore educativo e scolastico territoriale per singola Municipalità. Allo stesso modo, sarà ripensato l’attuale modello organizzativo dei Circoli ridefinendo gli attuali 25 Circoli in 10 (un unico Circolo per ciascuna Municipalità). Inoltre, ha comunicato che, a breve, si procederà all’assegnazione di 26 Istruttori Direttivi Scolastici destinati alle Municipalità in base al numero di strutture presenti nel territorio come riportato in tabella:

Assegnazione Istruttori Direttivi Scolastici

Municipalità 1: 2

Municipalità 2: 2

Municipalità 3: 2

Municipalità 4: 2

Municipalità 5: 2

Municipalità 6: 4

Municipalità 7: 3

Municipalità 8: 3

Municipalità 9: 3

Municipalità 10: 3

Anselmi (Cisl Fp): “Ok a scorrimento graduatorie”

Per Agostino Anselmi, Coordinatore Generale Aree Funzionali Cisl Fp,

L’incontro ha anche rappresentato l’occasione per un primo confronto sul tema del fabbisogno del personale educativo e scolastico che si definirà nella delegazione trattante convocata per mercoledì 12 luglio. Visto i vuoti strutturali rilevati, il Direttore Generale ha rappresentato alle OO.SS. la volontà dell’Amministrazione a procedere per l’assunzione a tempo indeterminato di tutte le Maestre (vincitrici ed idonee del recente concorso) e lo scorrimento a tempo indeterminato di tutta la graduatoria ISE del concorso Ripam 2015. Sempre sul tema di fabbisogno, il Direttore ha annunciato l’imminente proposizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di maestre al sostegno e di procedure MAD (messa a disposizione) per incarichi annuali e per supplenze brevi al fine di sopperire le sofferenze d’organico durante l’anno scolastico non prevedibili in questa fase.

E aggiunge:

Con i nuovi 30 istruttori direttivi scolastici, con le nuove 76 maestre dell' infanzia e con l'assunzione di tutti gli istruttori socio educativi idonei collocati utilmente in graduatoria, finalmente si avvia il processo della riforma della scuola comunale voluta fortemente da anni dalla CISL FP. Va riconosciuto al sindaco Manfredi e alla commissione scuola, la volontà e la determinazione di investire su asset strategici prioritari per la città.

Quindi, argomenta:

La scuola comunale ritorna ad avvalersi di competenze e professionalità di pedagogia. I nuovi 10 circoli didattici potranno avvalersi delle nuove figure degli istruttori direttivi scolastici. Da settembre in tutte le scuole e tutti gli asili comunali le mamme potranno contare su nuove competenze pedagogiche che favoriranno la crescita e l'apprendimento dei bambini. Bisogna ancora recuperare qualche criticità: ci riferiamo all imminente proposizione di un nuovo bando di concorso per reclutare circa 100 maestre di sostegno. Inoltre, finalmente il Comune si doterà di una graduatoria per le supplenze brevi.

Criscuolo (Fp Cgil): “Va definito anche il Coordinatore pedagogico”

Per Danilo Criscuolo, Coordinatore Aziendale FPCGIL, e Marina Troiani, Rsu di settore,

Rimane in questa impostazione irrisolta la questione della denominazione e della definizione della figura del coordinatore pedagogico prevista dalla normativa e dal Contratto nazionale. Notizia importantissima e primo risultato nell'ottica degli scorrimenti è la comunicazione di uno scorrimento totale della graduatoria per le maestre e l'esaurimento della graduatoria degli istruttori socioeducativi.

Poi aggiungono:

Un primo importante segnale che vedrà nel prossimo Piao tangibile conferma. A questa importante notizia c'è anche, oltre all'adesione alle Graduatorie statali per gli incarichi annuali, una nuova stagione per la mad per coprire anche le assenze che si dovessero presentare nell'arco dell'anno obiettivo che da anni perseguiamo per garantire un servizio di qualità ed un benessere organizzativo a tutto il settore. Rimane il dubbio di come si voglia garantire il supporto operativo a maestre ed educatrici.

E concludono: