Scuole chiuse a Napoli, alto rischio a causa di agitazioni sindacali Alto rischio scuole chiuse a Napoli per agitazioni sindacali che riguarderanno il personale non docente, dal 17 al 28 febbraio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Agitazioni sindacali in programma la prossima settimana a Napoli: e c'è il rischio che diverse scuole restino chiuse. Si tratta infatti di un'assemblea indetta dal sindacato Uil-Fpl per il personale del Comune di Napoli impiegato nelle Scuole dell’Infanzia ed Asili Nido che si svolgerà dalle ore 9 alle 11 nei giorni lavorativi che vanno dal 17 al 28 febbraio. Di fatto, c'è l'alto rischio che questi istituti possano restare chiusi per consentire le assemblee sindacali, che si terranno presso le segreterie di tutte le strutture scolastiche.

Al momento, non è chiaro se ci sarà davvero la chiusura delle scuole dell'infanzia e degli asili nido: probabile che nei prossimi giorni, i singoli istituti renderanno note le proprie decisioni, avvisando tempestivamente i genitori dei piccoli alunni. Non appare invece in pericolo l'apertura delle scuole di altro ordine e grado: le assemblee sindacali riguardano infatti esclusivamente solo scuole dell'infanzia e asili nido, dunque non ci saranno serrate generali in alcun caso. Da capire anche il numero di lavoratori che saranno interessati dalla partecipazione alle assemblee (della durata di due ore) che dal 17 febbraio al 28 febbraio (solo nei giorni lavorativi, ndr) vi prenderanno parte. Intanto però nelle chat dei genitori impazzano già le richieste di ulteriori spiegazioni, che arriveranno quasi certamente nelle prossime ore dai singoli edifici scolastici. Al momento infatti non vi è una posizione unica per tutte le scuole interessate, né tantomeno da parte del Comune di Napoli, che è stato informato dell'agitazione da parte dell'Uil Flp che ha promosso le assemblee.