in foto: Esondazione del Volturno a Pontelatone (foto Protezione Civile)

Il sindaco di Capua (Caserta), Luca Branco, con una ordinanza urgente ha disposto per domani, 12 febbraio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in conseguenza dell'innalzamento del fiume Volturno, che ha già fatto registrare esondazioni in molti punti; nella cittadina è stato deciso anche di chiudere alcune strade, considerate a rischio in caso di allagamenti. A causa del maltempo e delle piogge torrenziali delle ultime ore il livello del corso d'acqua è salito fino ad oltre sette metri. Preoccupazione anche nei comuni limitrofi, tra cui Bellona e Pontelatone.

A causa delle condizioni del fiume Volturno la Provincia di Caserta ha disposto la chiusura della strada provinciale 333, che collega Capua a Castel Volturno. Nel pomeriggio l'innalzamento del livello del fiume e le condizioni meteo critiche a Capua avevano portato, per motivi precauzionali, alla sospensione del traffico ferroviario tra Cassino e Caserta; è stato richiesto l'intervento dei tecnici di Trenitalia per consentire la ripresa regolare del traffico ferroviario.

Allarme per il fiume Calore a Benevento

Preoccupa anche il fiume Calore, a Benevento, che a valle è già esondato allagando decine e decine di ettari di vigneti. Molte persone, memori dell'alluvione del 2015, hanno trascorso la notte scorsa in bianco. In mattinata, fortunatamente, il livello dei fiumi Calore e Sabato è lentamente sceso. Il sindaco, Clemente Mastella, ha richiesto un intervento alla Protezione Civile regionale e al ministero dell'Interno per una messa in sicurezza definitiva delle aree, continuamente a rischio allagamento.