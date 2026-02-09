Scuola Gandhi di Casoria, lezioni nei prefabbricati ma con i condizionatori: l’accordo in Città Metropolitana

Immagine di repertorio

Sui lavori di ampliamento della sede centrale del Liceo Polispecialistico Gandhi in via Aldo Moro a Casoria c'è l'accordo in Città Metropolitana a Napoli. Saranno utilizzati i pre-fabbricati climatizzati come aule temporanee per la durata dei lavori, dopo la dismissione del plesso in fitto passivo di via Andrea Torrente dal prossimo settembre. Le 17 aule che si trovano attualmente nel plesso in locazione nella succursale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti ufficiali dell'ex Provincia, saranno tutte accorpate alla sede principale di via Aldo Moro, dove la Città Metropolitana ha comprato uno stabile e un terreno adiacenti. Le aule dello stabile acquistato (circa 7-8) saranno immediatamente disponibili a settembre 2026, quando terminerà il contratto di fitto passivo.

Aule provvisorie in pre-fabbricati moderni

Poi, in attesa dell'ultimazione dei lavori di ampliamento dello stabile acquistato, spiegano dalla Città Metropolitana, le restanti 9-10 aule saranno allocate in moduli scolastici prefabbricati moderni e tecnologicamente avanzati, dotati di tutti i comfort, a partire dalla climatizzazione, ai sistemi digitali e altro. I moduli saranno posizionati nello spazio libero acquistato in adiacenza alla sede centrale. Quando saranno finiti i lavori di ampliamento dello stabile acquistato, la scuola avrà a disposizione circa 25 aule in più, a fronte delle 17 attualmente disponibili nella sede succursale in locazione. Quindi ci sarà un aumento dell'offerta nei confronti della platea scolastica. Tra acquisto e lavori di ampliamento la Città Metropolitana ha investito 2,7 milioni. Il percorso, sottolineano dall'Ente di Palazzo Matteotti, è stato condiviso con la dirigenza scolastica e la situazione è molto tranquilla.