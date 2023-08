Scout di 13 anni cade in un dirupo di 40 metri: salvato dai vigili del fuoco, è in ospedale Il fatto è avvenuto nella notte sui monti tra Frasso Telesino e Solopaca, nella provincia di Benevento. Il ragazzino è stato recuperato dai vigili del fuoco del Nucleo Saf e trasportato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Brutta avventura per un ragazzino di 13 anni che questa notte, mentre partecipava a una escursione organizzata da un gruppo scout lungo i sentieri del Taburno Camposauro, nella provincia di Benevento, è caduto in un dirupo, precipitando per circa 40 metri. L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte sui monti tra Frasso Telesino e Solopaca: per cause ancora in corso di accertamento, il 13enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato.

I suoi compagni hanno chiesto immediatamente aiuto ai carabinieri, che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco: sul posto sono intervenuti gli uomini del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), specializzato proprio nel recupero di persone ferite o impossibilitate a muoversi, in luoghi spesso impervi. I vigili del fuoco sono così riusciti a raggiungere il ragazzo, lo hanno stabilizzato e lo hanno portato in salvo.

Affidato alle cure dei sanitari del 118, il 13enne è stato trasportato all'ospedale San Pio di Benevento, dove è stato preso in cura dal personale medico. Da quanto si apprende, le condizioni del giovane escursionista non sarebbero gravi.