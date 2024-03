Scossa di terremoto oggi a Napoli, dopo le 15. Boato sentito ai Campi Flegrei Scossa di terremoto con boato ai Campi Flegrei alle ore 15,12 di oggi, mercoledì 27 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scossa di terremoto con boato ai Campi Flegrei alle ore 15,12 di oggi, mercoledì 27 marzo 2024. Il sisma, attualmente stimato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv con magnitudo 1.0 e avvenuto ad una profondità di 2,8 chilometri, è stato accompagnato anche da un forte boato, avvertito in gran parte della zona dei Campi Flegrei.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione nel Comune di Pozzuoli, dai residenti di Rione Toiano, via Solfatara, Arco Felice, Lucrino, via Artiaco, via Vecchia Campana, via Pisciarelli. Al momento non risultano danni a cose o persone. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile della Regione Campania e dalle istituzioni competenti.