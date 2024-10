video suggerito

Scoperto falso dentista a Torre Annunziata, ha incassato 700mila euro in 8 anni La Guardia di Finanza ha sequestrato d'urgenza uno studio odontoiatrico a Torre Annunziata (Napoli); il gestore non aveva i titoli abilitativi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

In otto anni, dal 2016 ad oggi, avrebbe incassato 700mila euro, non dichiarati o non documentati. E non sarebbe potuto essere altrimenti: il suo ambulatorio era privo di autorizzazioni e lui stesso non era abilitato, non aveva alcun titolo. Il falso dentista è stato scoperto a Torre Annunziata (Napoli) dalla Guardia di Finanza, che ha sottoposto a sequestro lo studio odontoiatrico, i materiali e le attrezzature.

Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso in via di urgenza dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è arrivato al termine delle indagini delle Fiamme Gialle, affidate al Gruppo di Torre Annunziata, che avevano fatto emergere i ricavi che l'uomo avrebbe ottenuto negli ultimi 8 anni, complessivamente poco meno di 700mila euro.

È stato successivamente accertato che l'uomo, pur senza avere nessun titolo, lavorava come dentista abusivamente, gestendo una struttura ambulatoriale odontoiatrica priva delle prescritte autorizzazioni, e si occupava in prima persona delle prestazioni sanitarie: rimuoveva molari, costruiva impianti dentali, curava carie e applicava le anestesie per vari interventi chirurgici. La misura cautelare reale d'urgenza è stata adottata per far cessare immediatamente l'esercizio abusivo dell'attività sanitaria.