Scooter contro un pilone di cemento: Dario D’Amato muore a 21 anni

L’incidente si è verificato a Pellezzano, nella provincia di Salerno: per Dario D’Amato non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata in obitorio per l’autopsia.

La vittima, Diego D’Amato

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Pellezzano, cittadina in provincia di Salerno: nell'incidente è morto un ragazzo di 21 anni, Diego D'Amato, originario della vicina Bracigliano. Stando a quanto si apprende, il giovane stava guidando il suo scooter e stava percorrendo via Giuseppe Mazzini, nella frazione di Cologna, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo fuori strada: lo scooter ha poi impattato contro un pilone di cemento.

Disposta l'autopsia sul corpo del 21enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Diego D'Amato: troppo gravi le ferite riportate dal 21enne nell'impatto. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pellezzano – guidati dal comandate Carmine Somma – che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico incidente. La salma di Diego D'Amato è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, dove nei prossimi giorni, come da prassi in questi casi, verrà eseguita l'autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Pellezzano

In una comunicazione ufficiale alla cittadinanza, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, teatro del tragico incidente, ha voluto esprimere il cordoglio di tutta la comunità. "Con profondo dolore comunico che, a seguito del grave incidente stradale verificatosi sulla SS88, all’altezza di Cologna, ha perso la vita un giovane ragazzo di passaggio. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia" si legge.