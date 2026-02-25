Schianto scooter-auto sul ponte della Sanità, c’è un ferito: incidente a Corso Amedeo di Savoia

Scontro auto-moto sul ponte del Rione Sanità questa mattina, mercoledì 25 febbraio. Uno scooter, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro lo sportello aperto di un'auto. L'impatto è stato molto violento. Il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra, sui basoli della carreggiata. L'uomo ha perso conoscenza, per essere poi successivamente rianimato. Il ferito è stato poi trasportato in Ospedale, dove è attualmente ricoverato in osservazione. Secondo le prime informazioni, non sarebbe grave.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Tenente Vincenzo Cirillo, i carabinieri e una ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tra le varie ipotesi che si stanno cercando di verificare, quella se eventualmente lo sportello dell'auto sia stato aperto senza i necessari accorgimenti e se siano state rispettate tutte le norme del codice della strada da entrambe le parti. Ma solo il prosieguo delle indagini potrà fornire ulteriori elementi per chiarire la vicenda.

Intanto, a causa del sinistro, il traffico è andato in tilt su Corso Amedeo di Savoia e via Santa Teresa degli Scalzi. "Chiediamo maggiore sicurezza sulle strade della III Municipalità – sottolinea Carlo Restaino, consigliere locale – Senza entrare nel merito dell'incidente di oggi, alle cui persone coinvolte va la nostra solidarietà, chiediamo di accendere i riflettori sulla problematica dei motorini che corrono sui marciapiedi". Anche il Comitato Miriguarda è intervenuto: "Abbiamo chiesto un incontro con il Questore, siamo in attesa di essere ricevuti. Ci sono cose che non possiamo più tollerare. Saranno presenti i delegati di ogni zona del nostro quartiere Avvocata- Montecalvario per le stesse identiche situazioni che ci sono nella terza municipalità".