Scontro treno-gru, gamba amputata a manovratore: incidente ferroviario nel Casertano

Immagine di repertorio

Scontro tra un vagone treno merci e una gru: il manovratore resta gravemente ferito e gli viene amputata la gamba dal ginocchio in giù. Il violento incidente sul lavoro è avvenuto nella serata di venerdì, 21 novembre, attorno alle 19,30, presso lo Scalo merci di Maddaloni-Marcianise, in provincia di Caserta. A denunciare l'accaduto, il sindacato Filt Cgil, con il segretario generale della Campania, Angelo Lustro, e il segretario generale di Caserta, Tommaso Pascarella, che esprimono "profonda vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia a seguito del grave incidente".

Incidente ferroviario allo scalo merci nel Casertano: ferito operaio

Si tratta dell'ennesimo grave incidente sul lavoro che avviene in Campania, purtroppo, come denunciato dai sindacati di categoria. In questo caso, l'operaio manovratore è rimasto gravemente ferito. Il colpo gli ha reciso la gamba all'altezza del ginocchio. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e il personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta, che gli ha subito prestato le prime cure mediche del caso. Dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato all'ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverato.

"Dalle prime informazioni ricevute – scrive la Filt Cgil – il collega Mario I., manovratore, è rimasto gravemente ferito durante un’operazione di manovra tra un carro ferroviario e una gru. L’incidente ha causato l’amputazione della gamba dal ginocchio in giù. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Caserta, mentre sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti e le indagini del caso. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio drammatico che riporta al centro l’urgenza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a eventi simili. Ogni incidente è una ferita profonda che colpisce tutto il mondo del lavoro".