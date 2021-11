Scontro tra una moto ed un autobus della Sita: muore un motociclista a Maiori Scontro tra un autobus della Sita ed una motocicletta a Maiori: morto il motociclista, traffico in tilt sulla Statale Amalfitana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragico incidente a Maiori, dove una motocicletta ed un autobus della Sita si sono scontrati per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della moto, morto sul colpo. L'impatto è avvenuto sulla Strada statale 163 Amalfitana, attorno alle 16 di oggi, nella frazione Erchie di Maiori, nei pressi di Capo D'Orso.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente: polizia municipale e carabinieri di Amalfi sono giunti sul posto per i rilievi del caso: l'impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma il motociclista sarebbe finito sotto una delle ruote dell'autobus, che non gli ha lasciato scampo. Da chiarire i motivi dell'impatto, se un sorpasso o una manovra azzardata da parte di uno dei guidatori o per altri motivi. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 per portare i soccorsi, ma sfortunatamente per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Il traffico sull'intera Costiera Amalfitana è andato rapidamente in tilt con la chiusura del tratto interessato, in attesa che venissero ultimati i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

Incidente che ricorda in qualche modo quello avvenuto appena un mese fa sempre in zona, quando la 17enne Fernanda Marino, originaria di Positano, si scontrò con il suo motorino contro un minivan turistico mentre stava andando a scuola nella vicina Sorrento: in quel caso, tuttavia, si è ipotizzato che l'autista del minivan sarebbe passato con il rosso, travolgendo lo scooter guidato dalla 17enne. Ventottenne alla guida del minivan turistico che era stato trovato poi positivo alla cannabis e deve rispondere così del reato di omicidio stradale per la morte della 17enne positana.