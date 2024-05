video suggerito

Scontro tra tre scooter in via Marina, due 20enni gravissimi all'Ospedale del Mare: uno è un rider L'incidente all'incrocio tra via Marina e via Duomo. Tre feriti in ospedale: due sono gravi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra tre scooter in via Marina questa notte. Nell'impatto violentissimo, due ragazzi di 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Uno di questi è un rider. Soccorsi dall'ambulanza del 118, sono stati portati in ospedale in codice rosso. Uno dei giovani è attualmente ricoverato all'Ospedale del Mare, in prognosi riservata. Ferito anche un altro passeggero che era a bordo, portato al Cardarelli. Mentre il conducente di un terzo mezzo è rimasto illeso.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto attorno alle 3,30 di questa notte, domenica 12 maggio 2024. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio.

Da una prima ricostruzione in corso di accertamento, sembrerebbe che il 20enne con il proprio scooter, honda sh 125, ed a bordo un altro ragazzo 21enne, stesse percorrendo via Marina in direzione di piazza Municipio, quando, improvvisamente sarebbe sbucato da via Duomo un altro scooter Honda SH 125 guidato da un rider 26enne, che imboccata la via Marina nel senso vietato, si sarebbe scontrato frontalmente con l'altro veicolo.

Per l'urto, il primo scooter, condotto dal 20enne, sarebbe caduto e in scivolata avrebbe urtato una terza moto Honda NX 500, guidata da un 20enne, che sembra fosse ferma al semaforo. Quest'ultimo ragazzo, è riuscito a restare in sella al proprio veicolo, senza perdere l'equilibrio rimanendo incolume e la moto non avrebbe riportato danni. Il 20enne alla guida dell'Honda sh 125 è stato prima trasportato all'Ospedale Pellegrini, poi trasferito all'ospedale del Mare dove è in prognosi riservata. Il passeggero 21enne che era con lui è stato portato al Cardarelli in codice giallo. Il rider 26enne è stato portato all'Ospedale del Mare in codice rosso. I veicoli sono stati sequestrati e sono stati disposti accertamenti di routine per i conducenti.