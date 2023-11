Scontro tra tre auto, una si ribalta: spaventoso incidente all’esterno della Galleria Vittoria a Napoli L’incidente si è verificato questa notte, intorno alle 2, in via Giorgio Arcoleo: sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente quello che si è verificato questa notte all'esterno della Galleria Vittoria, nella zona del Lungomare di Napoli: tre automobili si sono scontrate per cause che sono ancora in corso di accertamento e, dopo l'impatto, una di esse si è ribaltata. L'incidente si è verificato intorno alle 2 in via Giorgio Arcoleo, proprio all'imbocco della galleria che conduce in via Acton: lo scontro, nonostante l'orario, ha destato la curiosità di molte persone e l'epilogo dell'incidente è finito sui social; le immagini mostrano una delle auto ribaltata e fortemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: a dispetto della presunta gravità dell'incidente mostrata dai video circolati online, per fortuna nello scontro nessuno è rimasto ferito in maniera importante; due persone ne sono uscite illese, mentre una terza è stata medicata sul posto. I rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidati agli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, che sono intervenuti sul posto.