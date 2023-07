Scontro fra auto, una si ribalta: papà, mamma e tre bambini ricoverati in ospedale L’incidente si è verificato questa mattina a Torrette di Mercogliano: un’intera famiglia è stata portata in ospedale, mentre i conducenti delle altre due vetture sono rimasti lievemente feriti.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale questa mattina, sabato 1 luglio, in zona Torrette a Mercogliano, nella provincia di Avellino: intorno alle ore 11, tre automobili, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate; una delle vetture, dopo l'impatto, si è poi ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono prodigati per estrarre dagli abitacoli gli occupanti delle tre auto e per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i sanitari del 118, che invece si sono occupati dei feriti: il conducente dell'auto che si è ribaltata e la conducente di un'altra automobile sono stati visitati sul posto dagli equipaggi delle ambulanze; non hanno riportato gravi conseguenze. Feriti in maniera più seria, invece, gli occupanti della terza automobile: si tratta di una intera famiglia, padre, madre e tre bambini, che sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per tutte le cure del caso.

Infine, sul posto sono giunti anche i miliari dell'Arma dei carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto al momento risulta ancora poco chiara.