Scontro tra tre auto in Galleria Monte Pergola, un ferito: incidente sul raccordo di Avellino Incidente al km 20,200 del Raccordo Autostradale 2 "di Avellino". Un ferito. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco, 118 e Anas.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra tre auto nella Galleria Monte Pergola sul Raccordo Autostradale di Avellino: c'è un ferito. Il violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle ore 15,30 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024. A seguito del sinistro è stato chiuso provvisoriamente un tratto del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, in corrispondenza del km 20,200 in entrambi i sensi di marcia e il traffico è stato deviato sugli svincoli di Solofra per la direzione Avellino e di Serino per la direzione Salerno. Ma i disagi sono durati meno di un'ora: il Raccordo Autostradale poco dopo è tornato fruibile in entrambi i sensi di marcia.

Le indagini delle forze dell'ordine sull'incidente

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le Forze dell’Ordine, oltre ai Vigili del Fuoco ed al 118, nonché le squadre Anas allo scopo di ripristinare la viabilità il prima possibile. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti. Il tamponamento ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di una persona, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il personale tecnico ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale. L'attenzione delle forze dell'ordine per la sicurezza stradale in quel tratto di strada resta alta e costante.