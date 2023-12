Scontro tra tir e due auto, il mezzo pesante si ribalta: due feriti a Maddaloni L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, sulla via Appia: sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno assistito i feriti.

A cura di Valerio Papadia

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 dicembre, a Maddaloni, nella provincia di Caserta: nello scontro sono rimasti coinvolti un autocarro e due autovetture. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 sulla via Nazionale Appia, dopo lo svincolo per Valle di Maddaloni: per cause ancora in corso di accertamento l'autocarro – che trasportava due escavatori – ha impattato contro le due vetture; dopo lo scontro, il mezzo pesante si è ribaltato al centro della carreggiata e uno dei due escavatori è caduto dal cassone e si è posizionato sulla sede stradale, mentre le due automobili hanno terminato la loro corsa ai margini della carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta e i sanitari del 118, che hanno provveduto ad assistere le persone coinvolte nell'incidente: nello scontro sono rimaste ferite due persone, ma le loro condizioni di salute, per fortuna, non desterebbero particolare preoccupazione. I vigili del fuoco, dopo aver assistito il personale del 118 nelle operazioni di soccorso, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a liberare la sede stradale. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti gli accertamenti del caso, volti a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.