Scontro tra scooter, due feriti: chiusa la strada statale “Sorrentina” verso Castellammare L’incidente nella galleria “Privati”. La circolazione è stata sospesa in direzione Castellammare di Stabia. Sul posto i tecnici di Anas.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente sulla strada statale 145 "Sorrentina", dove oggi pomeriggio si sono scontrati due scooter all'interno della galleria "Privati". Ci sono due feriti. La strada, come comunicato dall'Anas, è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Castellammare di Stabia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici dell'Anas che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la strada, dando indicazioni dei percorsi alternativi agli automobilisti.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 7,600. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo Villa Cimmino – e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Questa notte, invece, un altro violento incidente stradale a Striano, in provincia di Napoli, ha visto coinvolti due giovani che viaggiavano su una Fiat Panda. Un ragazzo di 19 anni, nato a Pompei, ma residente a Poggiomarino, che era alla guida dell'auto è morto durante il trasporto in ospedale. La sua ragazza, 19enne anche lei, che era con lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Sarno, dove è ricoverata in rianimazione e lotta per la vita.

Ancora da chiarire, anche in questo caso, la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in via Poggiomarino, attorno alle ore 2,00 di stanotte, domenica 6 novembre 2022.