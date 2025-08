Scontro tra scooter a Torre del Greco: morto Mirko Acunzo, 40 anni, grave 15enne

La vittima, Mirko Acunzo

Un uomo di 40 anni, Mirko Acunzo, è morto, e un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I due erano in sella agli scooter quando, per cause da accertare, si sono scontrati. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

Lo schianto si è verificato nella serata di ieri, 31 luglio, lungo via Nazionale, l'arteria che collega la zona di via Circomvallazione con Torre Annunziata, all'altezza di via Torretta Fiorillo, in un'area densamente abitata. A quanto si apprende i due erano da soli sugli scooter e nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. L'impatto è stato frontale, entrambi sono finiti rovinosamente a terra. Le loro condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori; per Mirko Acunzo, originario di Torre del Greco ma residente a Scafati (Salerno), non c'è stato nulla da fare: sarebbe morto praticamente sul colpo per le ferite riportate.

Il giovanissimo, invece, rimasto gravemente ferito, è stato caricato in ambulanza e portato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato ricoverato e si trova tutt'ora in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e Carabinieri, per la ricostruzione della dinamica sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate nei pressi del punto dell'incidente.