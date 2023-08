Scontro tra due scooter su via Diocleziano, coinvolta anche una bimba di 10 anni Incidente su via Diocleziano, si scontrano due scooter: uno di questi era guidato da un uomo che viaggiava in compagnia della figlia di 10 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due scooter si sono scontrati su via Diocleziano nel quartiere napoletano di Fuorigrotta: tre le persone a bordo dei due mezzi, tra cui una bambina di 10 anni, attualmente in ospedale per dei controlli in seguito alla caduta. I tre feriti stanno bene: la piccola viaggiava con il padre, rimasto praticamente illeso. Leggermente più grave, rispetto agli altri due, il guidatore dell'altro scooter, portato in codice giallo in ospedale: le sue condizioni non destano particolare attenzione, ma resterà sotto osservazione da parte dei medici del pronto soccorso. Sul posto dopo l'incidente è giunto il personale della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, i due scooter si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare all'altezza del Punto Aci di via Diocleziano, di fatto poco dopo l'incrocio con Piazzale Tecchio e via Giulio Cesare. A bordo di uno dei due mezzi c'era un uomo assieme alla figlia di 10 anni, mentre a bordo dell'altro motorino vi era una sola persona. L'impatto, non violentissimo, li ha di fatti sbalzati tutti e tre dalle selle: il guidatore che viaggiava da solo è stato portato al pronto soccorso più vicino in codice giallo, ma le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti. Illeso invece l'uomo alla guida dell'altro scooter, che viaggiava con la figlia di dieci anni: la piccola, precauzionalmente, è stata portata a sua volta in pronto soccorso per verificare le sue condizioni dopo la caduta, giudicate buone dai medici. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.