Scontro tra due auto, una si ribalta: due uomini feriti sull’Autostrada A16 ad Avellino Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato uno dei feriti, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

A cura di Valerio Papadia

Grave e rocambolesco incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano: dopo le 12, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate all'altezza del chilometro 34, nel territorio che ricade nella provincia di Avellino. Subito dopo l'impatto, inoltre, una delle due vetture coinvolte si è ribaltata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono subito dati da fare: uno dei conducenti delle due automobili, infatti, è rimasto incastrato nell'abitacolo, ed è toccato ai pompieri estrarlo dalle lamiere. Tutti e due i conducenti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, che li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino; non si conoscono le loro condizioni di salute.

Dopo l'intervento per liberare l'autista dalle lamiere, i vigili del fuoco si sono poi adoperati per mettere in sicurezza e rimuovere i veicoli incidentati, al fine di ristabilire la circolazione automobilistica su quel tratto di Autostrada A16, fortemente rallentata a causa dell'incidente.