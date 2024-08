Scontro tra due auto a Sessa Aurunca, una si ribalta: ragazzi intrappolati tra le lamiere

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due auto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, entrambe con giovani a bordo. Una delle vetture finisce fuori strada, l'altra si ribalta. I ragazzi restano intrappolati tra le lamiere. È necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i flex per liberarli. Ci sono diversi feriti. Sul posto arriva l'ambulanza del 118 che dopo aver stabilizzato i malcapitati li accompagna in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto nella notte di lunedì 12 agosto, attorno alle ore 2,00. Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta nel comune di Sessa Aurunca, per un incidente stradale tra due autovetture, in cui viaggiavano tutti ragazzi giovani. Subito dopo l'impatto le due auto hanno terminato la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l'altra ribaltata al centro della carreggiata, con tutti i passeggeri incastrati nel loro interno.

Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno estratto dall'abitacolo le persone ferite assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze per il successivo trasporto in ospedale. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.