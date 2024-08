video suggerito

Scontro tra due automobili nel Casertano, Alfredo muore a 17 anni. Feriti gravemente tre giovani L’impatto, frontale, è avvenuto alle prime luci dell’alba a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta. Il 17enne è deceduto, mentre altri tre giovani sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 12 luglio, a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, dove due automobili si sono scontrate frontalmente: il bilancio dell'incidente è grave, con un ragazzo di 17 anni morto e altri tre giovani feriti gravemente. Da quanto si apprende la vittima, Alfredo S., viaggiava su una Suzuki con un ragazzo di 18 anni quando la loro auto, in via Raccomandata, si è scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con una Fiat 500, sulla quale viaggiavano due ragazze di 21 e 27 anni. Ad avere la peggio, purtroppo, è stato il 17enne: portato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, Mattia è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Gli altri giovani coinvolti, invece, sono rimasti feriti gravemente nell'impatto: le due ragazze sono state ricoverate all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, mentre il ragazzo che viaggiava sull'auto in cui c'era anche la vittima è stato ricoverato all'ospedale di Piedimonte Matese.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità.