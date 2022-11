Scontro tra due auto, 3 feriti in provincia di Avellino: una donna ricoverata in ospedale Incidente tra due auto lungo la Strada Statale Ofantina a Nusco, in provincia di Avellino: tre i feriti, una donna ricoverata in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente avvenuto a Nusco.

Violento incidente nella notte a Nusco, in provincia di Avellino, lungo l'Ofantina: due le automobili coinvolte, tre le persone rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave. Sul posto dopo l'incidente sono arrivate le forze dell'ordine e i vigli del fuoco del distaccamento di Lioni, oltre al personale medico-sanitario del 118 per prendersi cura dei feriti.

Lo scontro nella notte tra due auto sull'Ofantina

L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 341,100 della Strada Statale 7 Bis Ofantina, all'altezza del comune irpino di Nusco. Qui, per cause ancora da accertare, si sono scontrate due vetture con a bordo complessivamente tre persone: a bordo di una delle due vetture viaggiavano un uomo ed il figlio piccolo, mentre nell'altra una donna da sola.

Tre i feriti, una donna in ospedale

L'impatto, seppur violento, non ha causato gravi ferite ai tre: padre e figlio sono stati soccorsi sul posto, senza dover ricorrere a ricovero ospedaliero. Qualche ferita più grave per la donna, che è stata portata presso l'ospedale Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi: le sue condizioni non appaiono comunque gravi. Entrambi i veicoli, rimasti semidistrutti nell'impatto sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e la viabilità è stata così ripristinata.

