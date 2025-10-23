Scontro tra auto sulla Domitiana, morto 40enne e ferita la moglie: incidente a Lago Patria

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto sulla strada Domitiana, nel Napoletano: morto un uomo di 40 anni, ferita la moglie, ricoverata in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte di mercoledì 21 ottobre, all'altezza di Lago Patria e Ischitella, sulla Ss7 Quater Domiziana. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con quattro ambulanze del 118 del presidio sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, sopraggiunte dalle postazioni di Varcaturo, Bacoli e Pozzuoli, e gli agenti della Polizia Stradale, che ha la competenza sul tratto stradale, e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un tamponamento con il coinvolgimento di due vetture. Un'auto, condotta da un cittadino di origine lituana, si sarebbe schiantata contro la vettura a bordo della quale viaggiava la coppia. Quest'ultima è uscita fuori strada, andando a schiantarsi e distruggendosi nell'impatto.

L'uomo che era alla guida, un 40enne di origine straniera, è morto a seguito delle lesioni riportate nell'impatto. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferita anche la compagna che era a bordo dell'auto insieme a lui e sedeva sul lato del passeggero. La donna è stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso ospedaliero, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Completamente distrutte le due auto coinvolte.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dei fatti. La Polstrada ha raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. La ricostruzione della dinamica dell'incidente, dunque, è ancora sommaria e necessiterà di ulteriori approfondimenti. Al momento si tratta solo di ipotesi. Si cercano intanto altre testimonianze e eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il conducente dell'auto sopravvissuto è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici come da prassi.