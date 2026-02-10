napoli
Scontro tra auto nel Salernitano, la Fiat Panda si ribalta e si accartoccia: feriti donna e ragazzo

Incidente stradale in via Festola, tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano. Due feriti. Intervengono i carabinieri.
A cura di Pierluigi Frattasi
Scontro tra due Fiat Panda nel Salernitano. L'impatto è violentissimo. Una delle due vetture si ribalta e si accartoccia su sé stessa, finendo la sua corsa rovesciata su un fianco sull'asfalto. Feriti una donna e un ragazzo. Il violento incidente stradale è avvenuto in via Festola, tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano, nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 febbraio, attorno alle ore 16,20. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco inviati dal Comando di Salerno, e due ambulanze della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, allertate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno.

Scontro tra auto, due feriti in ospedale a Battipaglia

I due feriti sono stati subito soccorsi. Dopo le prime cure mediche del caso, sono stati stabilizzati e imbarellati e trasportati entrambi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, per ulteriori accertamenti. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati, non più in grado di marciare, con il carro attrezzi. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini, sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere. Secondo le prime informazioni, comunque, nessuno dei due feriti sarebbe grave né in pericolo di vita. Al momento si sta cercando di ricostruire cosa possa essere avvenuto. Ieri un forte maltempo si è abbattuto sulla Campania e si sono registrati allagamenti e strade rese scivolose da fango e pioggia.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
