Scontro tra auto e moto in via dell’Epomeo: morto 56enne, grave l’uomo che era con lui

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, 9 marzo, in via dell'Epomeo, quartiere Soccavo, nella periferia Ovest di Napoli: due uomini in sella a una motocicletta si sono scontrati con un'automobile, uno è deceduto poco dopo il ricoverato in ospedale mentre l'altro è ricoverato all'ospedale Cardarelli per le ferite riportate. La vittima è un 56enne della zona. Le indagini sono affidate alla Infortunistica Stradale della Polizia Locale, i due veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Si tratta del quarto incidente stradale mortale da inizio 2025.

Secondo le ricostruzioni, intorno alle 10, l'uomo era alla guida della motocicletta e stava percorrendo via dell'Epomeo e, arrivato all'incrocio con via Paolo della Valle, si è contrato con un'automobile che proveniva da via Garzilli; le cause dello schianto non sono ancora chiare ma, in base ai primi rilievi, l'automobilista avrebbe imboccando la strada principale trovandosi quindi sulla traiettoria del mezzo a due ruote, che non sarebbe riuscito ad evitarlo.

Nell'impatto i due uomini in sella alla moto sono stati scaraventati a terra e sono rimasti gravemente feriti. Il 56enne è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove poco dopo i medici ne hanno constatato il decesso. L'altro uomo è stato invece portato al Cardarelli, dove si trova tuttora ricoverato. Il conducente dell'automobile è stato, come da prassi, sottoposto agli accertamenti tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro. La salma del 56enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.