Scontro fra due auto e un furgone sull’A16, mamma e bambina portate in ospedale Una donna e la figlia sono rimaste ferite in un incidente sulla A16 che ha coinvolto 3 veicoli; chiuso il tratto tra Candela e Grottaminarda verso Napoli.

A cura di Nico Falco

Una donna e la figlia piccola sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 di oggi sull'autostrada A16 Napoli – Canosa; coinvolti un furgone e due automobili, a seguito dello scontro è stato chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda (in direzione Napoli). Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Lo schianto è avvenuto all'altezza del km 106, nel territorio di Calaggio (frazione di Bisaccia, in provincia di Avellino). A bordo dei tre veicoli c'erano complessivamente sette persone. La mamma e la figlia sono state accompagnate dal 118 all'ospedale di Ariano Irpino; per gli altri cinque, che hanno riportato ferite di poco conto, non è stato necessario il trasporto in ospedale sono stati visitati sul posto. I veicoli sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, vista la chiusura temporanea del tratto: segnalate code per 4 km in direzione Napoli.

Autostrade per l'Italia fa sapere che, fino al ripristino e alla riapertura del tratto stradale, per gli utenti in viaggio verso Napoli l'uscita obbligatoria è alla stazione di Caserta; per proseguire si dovranno seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino fino all'incrocio con la SS90, imboccare la SS90 seguendo le indicazioni per Napoli-Orsara-Montecalvo e quindi rientrare sulla A16 Napoli-Canosa alla stazione di Grottaminarda.

(articolo aggiornato alle 13:50 del 17 agosto 2023)