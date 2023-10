Scontro tra auto e betoniera sulla Statale a Boscoreale, morto un uomo di 45 anni L’incidete oggi sulla Statale 268 del Vesuvio, nella provincia di Napoli: sul posto le forze dell’ordine per i rilievi utili ad accertare la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella giornata di oggi, sabato 27 ottobre, sulla Statale 268 del Vesuvio: un'automobile e una betoniera si sono scontrate al chilometro 23,600, all'altezza dello svincolo di Boscoreale, nella provincia di Napoli. Purtroppo, il conducente dell'automobile, un uomo di 45 anni, è morto nell'impatto: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare; lievi conseguenze, invece, per il conducente del mezzo pesante coinvolto nello scontro.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che al momento risulta ancora poco chiara. Intervenuto anche il personale Anas per gestire la viabilità: l'incidente mortale ha infatti provocato notevoli disagi e rallentamenti alla circolazione automobilistica sull'arteria stradale, sia in direzione Angri – dove si è verificato l'incidente – sia nella direzione opposta.