Scontro tra auto, donna con arresto cardiaco trasportata in ospedale: incidente nel Salernitano

Scontro tra due auto a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Ferita una donna, colpita da malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio, e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto stamattina, lunedì 16 febbraio, in via Verdi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le ambulanze della Vopi, volontari pronto intervento, inviate dal 118 dell'Asl di Salerno.

Scontro tra due auto in via Verdi a Pontecagnano

Secondo le prime informazioni, nell'impatto sarebbero state coinvolte una auto Fiat 600 grigia e una Ford Fusion. Ad avere la peggio la conducente della Fiat. La donna, sembra sia stata colpita da improvviso malore, mentre era alla guida dell'auto ed abbia perso coscienza prima dell'incidente. Ma sui motivi del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti e al momento si tratta solo di ipotesi che le forze dell'ordine stanno vagliando. Prematuro, quindi, trarre conclusioni.

La donna è stata rianimata sul posto dal personale sanitario dell'ambulanza. Una volta stabilizzata, la paziente è stata imbarellata e trasportata d'urgenza in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Salerno. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili alle indagini. Sul posto si è creato traffico a causa della presenza dei due veicoli incidentati sulla carreggiata e per consentire l'intervento dei soccorsi.