Scontro tra auto a Pontecagnano, tre feriti con lesioni e tagli: incidente vicino al supermercato 365

Immagine di repertorio

Scontro tra auto a Pontecagnano, in provincia di Salerno, oggi pomeriggio, venerdì 27 febbraio, attorno alle ore 13. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre vetture. Ci sono tre persone ferite con lesioni, contusioni e tagli. L'incidente stradale è avvenuto in via Francesco Petrarca, poco distante dal supermercato Sole365. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con la Polizia Locale, l'ambulanza della Vopi (Volontari Pronto Intervento) e un'altra ambulanza della Croce Bianca, allertate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, nonché i vigili del fuoco, inviati dal Comando di Salerno.

Auto sbanda e si schianta contro un palo

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima versione, ancora in fase di accertamento. Un'auto avrebbe improvvisamente perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, e avrebbe iniziato a sbandare. L'auto impazzita, ad un certo punto, avrebbe tagliato la strada alle altre auto, finendo la sua corsa al margine della carreggiata e schiantandosi contro un palo. Sono tre le persone ferite, delle quali una ha riportato una distorsione al rachide cervicale e alla schiena, un'altra una ferita da taglio sulla sopracciglia destra, un'altra ancora un trauma distorsivo sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, come detto, che hanno provveduto ad estrarre i malcapitati dalle lamiere delle auto accartocciate. Per fortuna, non ci sono vittime. Le forze dell'ordine hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.