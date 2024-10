video suggerito

Scontro tra 4 auto a Corso Secondigliano, 3 feriti: sul posto 4 ambulanze Incidente stradale a Corso Secondigliano. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Rocambolesco incidente stradale a Corso Secondigliano, nella zona nord di Napoli, questa notte, attorno alle ore 4,00 di venerdì 18 ottobre 2024. Nello scontro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sono rimaste coinvolte 4 autovetture. Il bilancio è pesante, 3 i feriti, soccorsi da quattro autoambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Nessuno, però, sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, con la squadra 2B orientale, inviata dal Comando provinciale di Napoli, nonché la Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo.

Scontro tra 4 auto a Corso Secondigliano, arrivano 118, pompieri e vigili

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto su Corso Secondigliano, all'altezza dell'incrocio dove si trova la Banca Unicredit. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale per cercare di ricostruire come possano essere andati i fatti. Nella zona non c'è spartitraffico, mentre mancherebbero anche i dossi e altri elementi per la riduzione della velocità. Sulle cause dell'incidente, però, come tetto, bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti degli investigatori dei caschi bianchi. Al momento, quindi, si tratta solo di ipotesi.

Foto Fanpage.it

Nella mattinata di oggi, invece, un altro incidente si è verificato in piazza Garibaldi, dove una Smart si è schiantata contro un semaforo, abbattendolo. Nell'impatto è rimasto ferito un giovane che era in attesa di attraversare la strada, di fronte alla Stazione Centrale e stava aspettando il verde. L'uomo, però, non è stato ferito gravemente, ma è stato classificato dall'ambulanza del 118 come codice giallo.