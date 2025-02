video suggerito

Scontro tir-auto, morto conducente sulla SS 268 del Vesuvio: incidente stradale a Somma Vesuviana Incidente stradale all’altezza di Somma Vesuviana: morto autista. Sul posto forze dell’ordine e Anas. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Scontro tra un tir e un'automobile sulla Strada Statale 268 del Vesuvio, a Somma Vesuviana, questa mattina. Nell'impatto muore il conducente dell'autovettura. L'incidente stradale è avvenuto oggi, lunedì 17 febbraio 2025, in corrispondenza del km 9,000, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, in direzione di Cercola, verso la zona orientale del capoluogo partenopeo. A seguito del sinistro, la circolazione veicolare è rimasta fortemente rallentata.

Incidente stradale a Somma Vesuviana: morto autista

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con il personale delle forze dell'ordine e le squadre dell'Anas, la società del gruppo Fs, che gestisce l'arteria stradale. Secondo le prime ricostruzioni, sul sinistro – sulle cui cause sono attualmente in corso gli accertamenti – nell'incidente stradale sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un’autovettura. Nello scontro è deceduto il conducente dell’auto. A peggiorare la situazione il mezzo pesante coinvolto nell'incidente ha perso gasolio che si è disperso sul manto stradale.

Immediatamente sono partite le operazioni di messa in sicurezza. Per evitare che potessero verificarsi anche altri incidenti, a causa della carreggiata resa scivolosa dalla macchia d'olio, è stato necessario chiudere la strada per il tempo strettamente necessario alle operazioni di bonifica e di pulizia. Il personale dell'Anas, quindi, ha provveduto a deviare la circolazione e ad indicare agli automobilisti i percorsi alternativi. Questa operazione è stata eseguita direttamente in loco. Contemporaneamente sono state messe in atto le operazioni per il recupero dei mezzi incidentati.