Scontro Tesla-Smart in Galleria Laziale, l’auto trovata dopo 130 metri: 4 feriti, 2 ricoverati gravi Violento incidente stradale: ricoverati al Cardarelli due giovani di 26 e 23 anni. Distrutte le due auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Violento scontro Tesla-Smart nei pressi della Galleria Laziale di Fuorigrotta a Napoli nella notte. Un impatto violentissimo con le due auto distrutte. La Smart praticamente accartocciata. La Tesla Y, è stata ritrovata dopo 130 metri dal luogo dell'incidente, all'interno del tunnel. Ci sono 4 feriti, due sono gravissimi: ricoverati in prognosi riservata all'Ospedale Antonio Cardarelli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Jocelito Orlando, e i mezzi di soccorso, con le ambulanze del 118, le quali, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno trasportati presso il nosocomio napoletano.

Foto Fanpage.it

L'incidente stradale nella notte a Fuorigrotta

L'incidente stradale, a quanto apprende Fanpag.it, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle 3,40 di questa notte, 22 gennaio 2024, all'interno della Galleria Laziale. Alla guida della Tesla Y un giovane di 28 anni, originario di Casalnuovo di Napoli – che proprio il 22 gennaio ha il compleanno – e altre due persone di 26 e 28 anni. Il passeggero 26enne nell'impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Cardarelli. Ferite lievi, invece, per l'altro passeggero. Mentre il conducente è rimasto illeso. Nella Smart Fortwo c'era invece una coppia formata da un ragazzo e una ragazza: il 23enne alla guida è rimasto ferito seriamente ed è stato portato al Cardarelli dove è in prognosi riservata, la passeggera 22enne ha riportato solo lievi ferite.

Foto Fanpage.it

Secondo una prima ricostruzione, la Tesla Y, auto elettrica prodotta dall'azienda di Elon Musk, proveniva da via Giulio Cesare, quando, una volta arrivati in via Fuorigrotta, prima di imboccare la Galleria Laziale, si sarebbe scontrata violentemente con la Smart. La Tesla ha poi fermato la sua corsa dopo circa 130 metri, al di sotto del tunnel.