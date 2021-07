Violento scontro frontale tra due auto nel Casertano, diverse vetture coinvolte: morto il 33enne Diego Piccolo, di Macerata Campania, padre di una bimba piccola e prossimo alle nozze. Ferite tre bambine tra 10 e 15 anni, trasportate in ospedale ma senza gravi conseguenze. È il pesantissimo bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 87 (ex Sannitica) all'altezza dello svincolo per Caivano, al confine tra le province di Caserta e Napoli. A perdere la vita Diego Piccolo, 33enne originario di Marcianise, in provincia di Caserta, ma residente a Macerata Campania. Sul posto, oltre al personale sanitario dell'ambulanza del 118, sono subito arrivati anche i carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi, e stanno indagando sull'incidente per ricostruire l'accaduto.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di una Smart Four Four, quando, per motivi ancora da chiarire, all'altezza dello svincolo per Caivano, si sarebbe scontrato frontalmente contro un'Alfa Mito che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo. Il 33enne sarebbe morto sul colpo. Un'altra vettura avrebbe poi tamponato le prime due auto. Piccolo, a quanto si apprende, era in procinto di sposarsi con la compagna. Originario del rione Macello a Marcianise, si doveva trasferire nella nuova casa con la famiglia dopo le nozze. Lutto nel Casertano per la terribile scomparsa prematura del giovane che ha sconvolto tutta la comunità, dove era benvoluto da tutti, e distrutto una famiglia. Tantissimi i messaggi di vicinanza, affetto e condoglianze che stanno arrivando in queste ore. Grande tristezza al bar di Portico di Caserta, dove lavorava. Le bambine coinvolte nell'incidente, invece, non sarebbero ferite gravemente, secondo quanto si apprende.