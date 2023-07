Scontro furgone-auto di vigilanza, guardia giurata intrappolata tra le lamiere: incidente a Avellino Ferito vigilantes 58enne: l’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco. L’ambulanza del 118 l’ha portato all’Ospedale Moscati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un furgone e un'auto della vigilanza privata questa notte. L'impatto è violentissimo. L'auto della security si accartoccia. Il vigilantes di 58 anni all'interno resta intrappolato nell'abitacolo. Devono intervenire i vigili del fuoco con i flex per tagliare le lamiere, per liberarlo. Per fortuna l'uomo non è ferito gravemente. Soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, intervenuta sul posto, è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure mediche del caso. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, sabato 15 luglio 2023, attorno alle ore 6,00, in contrada Scofreta, nella periferia del capoluogo irpino.

L'incidente nella periferia di Avellino

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, allertati da una segnalazione per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un'autovettura di un'azienda di vigilanza privata. Nel violento impatto, l'autista dell'auto, un uomo di 58 anni, come detto, era rimasto incastrato nell'abitacolo. I pompieri si sono subito messi all'opera per soccorrerlo.

Sul posto vigili del fuoco e 118

Hanno tagliato le lamiere e sono riusciti a liberare il ferito, che, dopo essere stato estratto dall'abitacolo accartocciato, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale. L'uomo alla guida del furgone, invece, non ha subito grosse conseguenze. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione veicolare è stata ripristinata dopo aver effettuato i rilievi del caso e rimosso i detriti dell'incidente dalla carreggiata.