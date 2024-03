Scontro frontale tra moto e scooter, Antonino Aiello muore a 19 anni: tragedia a Vico Equense Violento incidente stradale in località Tordigliano, sulla Strada Statale 163. Sul posto carabinieri e polizia locale. Aperta inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro frontale tra moto e scooter sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Il 19enne alla guida del ciclomotore viene sbalzato, cade a terra e muore. A perdere la vita è Antonino Aiello, un ragazzo originario di Vico Equense, rimasto vittima di un violento incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2024, sulla strada che collega Piano di Sorrento a Positano, nella zona di località Tordigliano, nel territorio di competenza del Comune di Vico Equense.

Violento incidente in località Tordigliano sulla Strada Statale 163

Un terribile incidente che ha scosso tutta la comunità della zona. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e la polizia locale di Vico Equense, che stanno indagando su quanto accaduto. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter del giovane, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato frontalmente con quello di un altro motociclista. Nell'impatto ad avere la peggio sarebbe stato il 19enne, che, purtroppo, ha riportato gravi lesioni.

La Procura ha aperto un'inchiesta

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha tentato di salvare la vita del giovane con le manovre di rianimazione. Ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il 19enne, purtroppo, non ce l'ha fatta. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda ha scioccato tutta la comunità della Costiera Amalfitana e Sorrentina, che si è stretta attorno alla famiglia per la grave e prematura perdita. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini, eseguendo i rilievi del caso e raccogliendo eventuali testimonianze che possano essere utili per ricostruire quanto accaduto.

Il sindaco di Vico: "Immensa tragedia"

Il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha commentato:

"Non esistono parole, ma solo un grande silenzio per esprimere il dolore per questa tragedia. Più passano le ore e più ci sembra impossibile che un ragazzo di solo 19 anni debba abbandonare questa Terra. Esprimo tutta la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai familiari, agli amici ed a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonino".