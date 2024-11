video suggerito

Scontro frontale tra due auto in Umbria, morta 30enne di Piedimonte Matese: lutto nel Casertano Incidente stradale in Umbria, muore ragazza 30 enne di Piedimonte Matese: lutto nella città del Casertano. Morto anche l’altro conducente 36enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Piedimonte Matese per la morte di una donna di 30 anni, originaria del Comune del Casertano, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, venerdì 29 novembre 2024, attorno alle ore 20,00 lungo la via Flaminia, in Umbria, in località Fonte Pigge, nel territorio di competenza del Comune di Trevi. Nel violento impatto è deceduta anche un'altra persona, un uomo di 36 anni originario della provincia di Perugia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trevi e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Foligno, che indagano sull'accaduto, nonché le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e il personale dell'ambulanza del 118.

Incidente stradale sulla Flaminia: morti conducenti 36enne e 30enne

Le due automobili, una Alfa Romeo, condotta dal 36enne, e una Citroen, guidata dalla 30enne casertana, secondo le prime ricostruzioni, stavano viaggiando sulla via Flaminia in direzioni opposte, quando, ad un certo punto, attorno alle ore 20,00, si sono scontrate per motivi ancora da chiarire su un tratto di rettilineo, all'altezza di Fonte Pigge. L'impatto è stato molto violento. Le due donne al volante sono decedute a seguito delle lesioni riportate. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due 30enni. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale mortale che avviene sulle strade italiane quest'anno. Purtroppo, le morti bianche continuano nonostante le campagne sulla sicurezza stradale. L'attenzione delle forze dell'ordine per questi fenomeni resta altissima.