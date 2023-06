Scontro frontale tra due auto in Irpinia: feriti una ragazza di 23 anni e un uomo di 77 Il violento impatto si è verificato a Montoro: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere i due conducente rimasti feriti.

A cura di Valerio Papadia

Violento incidente stradale quello che si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 5 giugno, a Montoro, nella provincia di Avellino: due automobili si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 9.30 di questa mattina in via Rio Secco, nella frazione Piazza di Pandola: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono subito adoperati per soccorrere i conducenti delle due automobili, rispettivamente una ragazza di 23 anni e un uomo di 77, entrambi rimasti feriti.

Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico i due feriti e li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove sono stati ricoverati: non si conoscono le loro condizioni di salute. I vigili del fuoco, poi, hanno provveduto e mettere in sicurezza e a rimuovere dalla sede stradale le due vetture rimaste coinvolte nell'incidente.

La provincia di Avellino, nella giornata di ieri, è stata interessata da un altro grave incidente stradale, che ha provocato la morte di un uomo, mentre altre 24 persone sono rimaste ferite. Nell'incidente, che si è verificato sull'Autostrada A16, nel territorio di Grottaminarda, sono rimaste coinvolte 5 automobili e un autobus, che si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata al lato della carreggiata.