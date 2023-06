Incidente sulla Napoli-Canosa tra 6 vetture: bus finisce nella scarpata, un morto e 14 feriti Violento incidente sull’A16 Napoli-Canosa, coinvolti un bus con 40 persone a bordo finito in una scarpata e altre 5 automobili. Un morto e 14 feriti accertati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’autobus recuperato dai vigili del fuoco dopo l’incidente

Tragico incidente alle primissime luci dell'alba lungo l'A16 Napoli-Canosa, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti un autobus con a bordo 38 persone e cinque automobili. Bilancio pesantissimo: si contano già un morto e altri 14 feriti. L'autobus, con a bordo 38 passeggeri e due autisti è finito in una scarpata e sono in corso ora le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, giunti sul posto con un'autogru. L'impatto è avvenuto al chilometro 100,5, all'altezza del comune di Vallesaccarda: chiuso il tratto dell'autostrada in direzione Napoli tra gli svincoli di Grottaminarda e Candela (poi riaperto poco prima delle 7).

Il luogo dell’impatto lungo l’A15 Napoli–Canosa, tra i caselli di Grottaminarda e Candela

Numerose ambulanze sono giunte sul posto: i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri presidi ospedalieri. Sul posto è giunta anche un'eliambulanza. Ma il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio, perché le operazioni di recupero del bus sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Presenti anche personale di Autostrade e pattuglie della Polizia Stradale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: sembrerebbe che il primo impatto abbia visto coinvolte tre vetture, con uno degli automobilisti che sarebbe l'unica vittima accertata al momento. A quel punto sarebbe arrivato il bus che, a sua volta, avrebbe urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata, ribaltandosi e finendo nella scarpata di destra. Ricostruzione e dinamica che sono ora al vaglio degli inquirenti.