Scontro frontale tra auto sulla SS 17, morta donna di Letino: lutto nel Casertano

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla Statale 17 del Molise, oggi, martedì 14 gennaio 2025. Nello scontro frontale tra due auto è deceduta una donna di 72 anni originaria di Letino, in provincia di Caserta. L'anziana viaggiava a bordo della vettura condotta dal marito 75enne, anche lui rimasto ferito, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Ferito gravemente anche il conducente dell'altra vettura, un uomo di 50 anni, residente a San Massimo, in provincia di Campobasso, attualmente ricoverato all'ospedale di Isernia. Il ferito potrebbe essere trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per ulteriori cure.

Incidente stradale in Molise, morta 72enne di Letino

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, l'incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 17 del Molise, nel territorio del Comune di Isernia, tra Pettoranello del Molise e il santuario di Castelpetroso, nel pomeriggio di oggi.

L'auto a bordo della quale viaggiava la coppia di 70enni si è scontrata, per motivi ancora da accertare, con quella condotta dal 50enne. L'impatto è stato molto violento e le tre persone sono rimaste ferite. Il 75enne è stato ricoverato all'Ospedale Veneziale di Isernia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'operazione è riuscita e le sue condizioni sono stabili. La moglie 72enne, invece, è stata inizialmente trasportata al Veneziale di Isernia e poi trasferita all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.